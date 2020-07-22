Netflix прекратил производство сериала If Only, одним из персонажей которого должен был быть гей, из-за отказа правительства Турции выдать лицензию на съемку.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Турецкое правительство отказалось предоставить Netflix лицензию на съемку восьмисерийной драмы “Если бы” (If Only) и потребовало, чтобы сервис удалил из сценария сериала персонажа гея.

Вместо того чтобы подвергнуть сценарий цензуре, Netflix решил полностью отказаться от его производства. В официальном заявлении Netflix говорится, что компания по-прежнему стремится выпускать шоу для Турции и продолжает работу над другими проектами.

“Netflix по-прежнему глубоко привержена своим участникам из Турции и турецкому творческому сообществу. Мы гордимся невероятными талантами, с которым мы работаем. В настоящее время у нас есть несколько турецких оригинальных проектов в производстве, и их будет еще больше, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться этими историями с нашими зрителями по всему миру”, — отметили в компании.

Сценаристка сериала Эдже Йоренч в комментарии турецкому изданию Altyazi Fasikul сообщила, что компания, несмотря на отмену съемок, заплатила команде, которая должна была работать над сериалом.

О чем должен был быть сериал?

Netflix анонсировал проект в марке текущего года. Сериал должен был рассказать историю Рейхан, несчастно замужней матери 9-летних двойняшек, которую внезапно перенесли на 30 лет назад — в день, когда ее супруг Надир сделал ей предложение.

Йоренч подчеркнула, что в сериале не должно было быть сцен физического контакта с участием персонажа гея или другими персонажами, не планировались и сексуальные сцены.

“Из-за гомосексуального персонажа разрешение на съемку сериала не было предоставлено, и это вызывает страх о будущем”, — отметила она.

Турция и ЛГБТ

Хотя Турция более либеральна в отношении ЛГБТ-сообщества, чем другие страны на Ближнем Востоке, лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы сталкиваются там с рядом юридических проблем, дискриминацией, преследованиям и насилием.

В соответствии с Женевской конвенцией с 1951 года ЛГБТ-персоны имеют право искать убежища в Турции. С 1988 года гражданам разрешается менять свой пол. Гей-секс между взрослыми по обоюдному согласию в Турции не является преступлением, в то же время власти не признают однополые браки и гражданские союзы. В Турции военная служба обязательна для всех граждан Турции мужского пола в возрасте от 18 до 41 года, одно геев дискриминируют, запрещая им служить в армии.

Турция была первой страной с мусульманским большинством, в которой прошел ЛГБТ марш. Шествия проводились в Стамбуле (с 2003 года) и Анкаре (с 2008 года). Однако в 2015 году прайд-марш был отменен. В 2016 году — запрещен властями (тогда активисты пытались провести митинг вопреки этому, были задержания и аресты).

В 2017 году столица Анкара официально запретила все мероприятия, связанные с правами ЛГБТ, под предлогом обеспечения “мира и безопасности”.

При этом мировые СМИ говорят о запрете ЛГБТ мероприятий в контексте ограничения гражданских свобод в Турции, которые наблюдается после неудачной попытки государственного переворота в 2016 году.

В 2019 году правозащитная группа ILGA-Europe составила рейтинг стран по защите прав представителей ЛГБТ-сообщества. Турция заняла в рейтинге предпоследнее место.