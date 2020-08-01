Об этом пишет Engadget.

На данный момент эта функция доступна в приложении на мобильных устройствах с Android.

Теперь пользователи могут замедлять видео и смотреть его со скоростью 0.5x и 0.75x, а также ускорять до 1.25x и 1.5x.

Netflix также планирует добавить эту функцию для пользователей iOS и на самом сайте.

Отмечается, что представители киноиндустрии критиковали Netflix за это нововведение. Режиссер Джадд Апатов и другие были обеспокоены тем, что переменное воспроизведение может исказить их искусство.

В свою очередь, вице-президент Netflix Кила Робисон заявила, что платформа пыталась проявлять уважение к творческому сообществу, ограничив скорость перемотки вперед до 1,5x. Для сравнения, YouTube позволяет пользователям удвоить скорость просмотра.

“Мы решили продвигаться вперед по нескольким причинам. Подобная функциональность была доступна на DVD-плеерах и видеорегистраторах в течение многих лет, и эта функция очень востребована пользователям. Самое важное: наши тесты показали, что потребители ценят гибкость, которую предоставляет эта функция, когда хотят пересмотреть их любимую сцену или же замедлить скорость просмотра фильма, потому что они смотрят с субтитрами или имеют проблемы со слухом”, – подчеркнула Робисон.