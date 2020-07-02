Видео было размещено на YouTube-канале Netflix.

В главной роли фильма выступила южноафриканская актриса Шарлиз Терон.

В центре сюжета окажется тайная организация бессмертных солдат, которая веками защищала мир смертных. Когда про группу во главе с Энди (Терон) узнает общественность, новый рекрут должен остановить тех, кто хочет заполучить способности бессмертных.

Премьера кинокартины назначена на 10 июля. Режиссером “Бессмертной гвардии” стала Джина Принс-Байтвуд.

Основой для сюжета картины стал комикс Грега Руцки, который также выступил в роли сценариста.