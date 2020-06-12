Ролик опубликован на официальном Youtube-канале Netflix.
Как сообщалось ранее, в мае прошлого года стало известно, что стриминговый сервис Netflix хочет снять комедию о песенном конкурсе “Евровидение” с Рейчел Макадамс и Уиллом Ферреллом.
Спустя почти год Netflix готовится представить киноленту. Премьера “Конкурс “Евровидение”: Сага об огне” (“EUROVISION SONG CONTEST: The Story Of Fire Saga”) запланирована на 26 июня 2020 года.
Лента расскажет о двух певцах из маленького города, которые хотят стать поп-звездами и выступить на известном музыкальном конкурсе.
“Когда начинающим музыкантам Ларсу (Уилл Феррелл) и Сигрит (Рэйчел МакАдамс) предоставляется возможность представить свою страну на крупнейшем в мире конкурсе песен, у них наконец появляется шанс доказать, что любая мечта, за которую стоит жить, — это мечта, за которую стоит бороться”, — говорится в описании трейлера.
- Напомним, 16 мая состоялось музыкальное шоу “Евровидение: Европа, зажги свет” (Eurovision: Europe Shine A Light). Его организовали вместо отмененного из-за пандемии коронавируса конкурса “Евровидение-2020”.
- На международный песенный конкурс “Евровидение-2021” артисты, которые из-за вспышки коронавируса COVID-19 не смогли выступить в этом году, должны подготовить новую песню.