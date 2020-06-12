Стриминговый сервис Netflix презентовал трейлер нового комедийного мюзикла о песенном конкурсе “Евровидение” с Рейчел МакАдамс и Уиллом Ферреллом.

Ролик опубликован на официальном Youtube-канале Netflix.

Как сообщалось ранее, в мае прошлого года стало известно, что стриминговый сервис Netflix хочет снять комедию о песенном конкурсе “Евровидение” с Рейчел Макадамс и Уиллом Ферреллом.

Спустя почти год Netflix готовится представить киноленту. Премьера “Конкурс “Евровидение”: Сага об огне” (“EUROVISION SONG CONTEST: The Story Of Fire Saga”) запланирована на 26 июня 2020 года.

Лента расскажет о двух певцах из маленького города, которые хотят стать поп-звездами и выступить на известном музыкальном конкурсе.

“Когда начинающим музыкантам Ларсу (Уилл Феррелл) и Сигрит (Рэйчел МакАдамс) предоставляется возможность представить свою страну на крупнейшем в мире конкурсе песен, у них наконец появляется шанс доказать, что любая мечта, за которую стоит жить, — это мечта, за которую стоит бороться”, — говорится в описании трейлера.