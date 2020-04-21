В Сети появился официальный трейлер мини-сериала от Netflix об эпохе "золотого Голливуда" 1940-х годов.

Ролик опубликован на официальном Youtube-канале Netflix.

Действие мини-сериала развивается в Голливуде 1940-х — сразу после Второй мировой войны. По сюжету группа начинающих актеров и кинематографистов хотят любой ценой добиться признания, но сталкиваются с несправедливой системой предрассудков по поводу расы, пола и сексуальности.

Стоит отметить, что в сериале задействованы и реально существовавшие личности (например, Элеанора Рузвельт), и вымышленные персонажи.

Режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером “Голливуда” выступил Райан Мерфи, который участвовал в создании “Американской истории ужасов”. Премьера сериала на Netflix состоится 1 мая 2020 года.

Ранее издание Vanity Fair показало первые кадры “Голливуда”.