Стриминговый сервис Netflix показал, как песня о "чеканной монете" из сериала "Ведьмак" звучит на разных языках.

Ролик Netflix опубликовал на своем YouTube-канале.

Композиция начинается на английском языке, а затем переходит на польский, турецкий, испанский, португальский, немецкий и другие языки.

“Наши Лютики по всему миру объединилсь для создания особого глобального микса вашего любимого гимна из “Ведьмака”, – отмечается в подписи к ролику.

Напомним, песня “Ведьмаку заплатите чеканной монетой”, написанная композиторами Соней Белоусовой и Джионой Остинеллируен на стихи Дженни Клейн, впервые прозвучала 20 декабря 2019 года во второй серии телесериала “Ведьмак” в исполнении Лютика (Джои Бэти), после чего стала вирусным хитом и получила множество кавер-версий.