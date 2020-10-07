Netflix показал новые доспехи Ведьмака

Фото опубликовано в Twitter-аккаунтеNetflix.
“Его характера хватит, чтобы противостоять любому заклинателю, но он обладает верным мечом, к которому подойдет новая броня”, – подписали представители сервиса кадры с персонажем в новом образе.
Новый сезон будет называться не просто “Ведьмак-2” – он должен получить подзаголовок “Таинственные монстры”.
Премьера сезона, в котором главный герой столкнется с таинственными монстрами, запланирована на 2021.
Как известно, первый сезон “Ведьмака” вышел на Netflix в декабре прошлого года. Главный его герой Геральт — охотник за монстрами, подвергшийся в детстве серии мутаций.
“Ведьмак” стал одним из самых популярных сериалов на платформе.
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