Netflix показал первые кадры фильма о сестре Шерлока – Эноле Холмс

В сети опубликовали первые кадры фильма "Энола Холмс", который является экранизацией цикла романов Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса.

Фото опубликованы в Twitter-аккаунте стримингового сервиса Netflix, на котором выйдет фильм.

Главную роль сестры Холмса сыграла звезда “Очень странных дел” Милли Бобби Браун. Также в фильме сыграли Генри Кавилл, Хелена Бонэм Картер и Сэм Клафлин.

Режиссером проекта стал Гарри Брэдбир. Он поставит ленту по сценарию Джека Торна (“Гарри Поттер и Проклятое дитя”).

Премьера фильма должна состояться в этом году, однако точная дата пока неизвестна.