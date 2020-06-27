Netflix показал первые кадры фильма о сестре Шерлока – Эноле Холмс

Фото опубликованы в Twitter-аккаунте стримингового сервиса Netflix, на котором выйдет фильм.
Главную роль сестры Холмса сыграла звезда “Очень странных дел” Милли Бобби Браун. Также в фильме сыграли Генри Кавилл, Хелена Бонэм Картер и Сэм Клафлин.
Режиссером проекта стал Гарри Брэдбир. Он поставит ленту по сценарию Джека Торна (“Гарри Поттер и Проклятое дитя”).
Премьера фильма должна состояться в этом году, однако точная дата пока неизвестна.
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