Об этом пишет Variety.

Фильм является экранизацией книги “Доброе утро, Полночь” Лили Брукс-Далтон.

Режиссером ленты выступил Джордж Клуни, который также сыграл главную роль в “Полночном небе”. В фильме также снялись Фелисити Джонс, Кайл Чендлер и Дэвид Ойелоуо.

По сюжету, ученый Огюстин Лофтхаус, живущий в Антарктиде, считает себя последним человеком на Земле, пока не находит ребенка по имени Айрис. Он также берет на себя задачу связаться с космическим экипажем и сообщить им о гибели человечества.

“Полночное небо” выйдет на Netflix 23 декабря.