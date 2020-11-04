Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.
Сериал выйдет на платформе 25 декабря 2020 года.
По данным Deadline, историческая романтическая драма расскажет о скандалах и сплетнях в британском аристократическом обществе XIX века. Сюжет развернется вокруг девушки Дафны Бриджертон и холостяка герцога Гастингса, за непростыми отношениями которых наблюдает вся английская знать.
В ленте снялись Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Аджоа Андо, Руби Баркер, Джонатан Бейли и Голда Рошевел.
Продюсером проекта выступила Шонда Раймс.
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