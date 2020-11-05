Об этом пишет издание Vertigo.
Первым фильмом с украинским дубляжом стала анимация “Губка Боб: Побег Губки” (The Spongebob movie. Sponge on the run). Премьера этого анимационного фильма должна была состояться 4 июня. Однако ее перенесли, а потом ленту купил Netflix.
Продолжительность фильма 1 час 35 минут. Возрастное ограничение 7+.
Судя по официальному трейлеру ленты, в ней появится актер Киану Ривз.
К этому времени зритель Netflix мог выбрать украинские субтитры, но звукового дубляжа не было. На украинском языке нельзя было посмотреть даже ленты, которые выходили в прокат в Украине и имели официальный дубляж.
- Стримингова платформа Netflix показала первый трейлер сериала “Бриджертон”, основанного на исторических романах Джулии Куин. Историческая романтическая драма расскажет о скандалах и сплетнях в британском аристократическом обществе XIX века. Сюжет развернется вокруг девушки Дафны Бриджертон и холостяка герцога Гастингса, за непростыми отношениями которых наблюдает вся английская знать.