Об этом пишет издание Vertigo.

Первым фильмом с украинским дубляжом стала анимация “Губка Боб: Побег Губки” (The Spongebob movie. Sponge on the run). Премьера этого анимационного фильма должна была состояться 4 июня. Однако ее перенесли, а потом ленту купил Netflix.

Продолжительность фильма 1 час 35 минут. Возрастное ограничение 7+.

Судя по официальному трейлеру ленты, в ней появится актер Киану Ривз.

К этому времени зритель Netflix мог выбрать украинские субтитры, но звукового дубляжа не было. На украинском языке нельзя было посмотреть даже ленты, которые выходили в прокат в Украине и имели официальный дубляж.