Стриминговый сервис Netflix показал тизер фильма "Энола Холмс", который является экранизацией цикла романов Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса.

Об этом пишет PEOPLE.

Главную роль исполнила звезда сериала “Очень странные дела” Милли Бобби Браун. В картине снялись Генри Кавилл, который сыграл Шерлока Холмса, а также Сэм Клафлин, Хелена Бонем Картер и другие звезды.

Сюжет ленты основан на романах Нэнси Спрингер.

Фильм расскажет об исчезновении матери Энолы, после чего юная Холмс, не получив поддержки от старших братьев, самостоятельно отправится на ее поиски.

Премьера картины состоится на Netflix 23 сентября.

alone loshme reeebtpms wnettyrhitd 🕵️‍♀️🔍 pic.twitter.com/wslDtygxFn — Netflix (@netflix) August 17, 2020