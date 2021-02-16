Об этом пишет People.

Лента, премьера которой запланирована на 1 марта, расскажет об этапах взросления и начала карьеры The Notorious B.I.G.

Продюсерами проекта выступили Diddy и мама рэпера – Виолетта Уоллес.

Фильм был впервые анонсирован в 2017 году. Он должен был называться “One More Chance” в честь хита Biggie Smalls ’95, который занял 2-е место в Billboard Hot 100.

“О документальных фильмах часто шутят, что никогда не знаешь, сколько времени на них уйдет. Этот фильм соответствовал всем этим стереотипам, и нам потребовалось четыре года на его разработку и создание. За эти годы мы погрузились в Бруклин с 70-х по 90-е. Легко увидеть, насколько сильно изменился Бруклин со времен Кристофера. Тогда Уоллес был ребенком, но уже ясно, что многие черты молодого чернокожего человека в этой стране не изменились”, – отметил режиссер ленты Эммет Маллой.

Стоит отметить, что The Notorious B.I.G. широко известен как один из величайших рэперов всех времен. Он был известен своим “свободным, легким флоу”, мрачной, полуавтобиографической лирикой, а также способностью рассказывать истории, которые сосредоточены на преступлениях и трудностях.

9 марта 1997 года Кристофер Уоллес был убит неизвестным в ходе стрельбы из машины в Лос-Анджелесе. Его второй альбом, Life After Death, выпущенный две недели спустя, занял 1 места в американских поп и R&B чартах.

Уоллес также является одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен. По состоянию на 2016 год было продано около 40 миллионов его записей по всему миру. За свою карьеру, а также посмертно, B.I.G. был номинирован на 20 премий, 12 из которых он выиграл.