Видео опубликовано на YouTube-канале сервиса.
Главную роль – медсестры Милдред Рэтчед – исполнила Сара Полсон. В сериале также снялись Синтия Никсон, Джуди Дэвис, Шэрон Стоун, Финн Уиттрок и Чарли Карвер.
Действие сериала разворачивается в 1947 году. По сюжету Милдред отправится в Северную Калифорнию, где планирует устроиться на работу в ведущей психиатрической лечебнице. Выясняется, что там над людьми проводят странные эксперименты. Имея секретную миссию, Милдред проявляет себя как хорошая медсестра, благодаря чему ей удается завоевать авторитет. Но в ее душе будет происходить что-то темное.
- Ранее в Сети появились первые кадры сериала Ratched (“Сестра Рэтчед”), который стал приквелом к фильму “Пролетая над гнездом кукушки”.