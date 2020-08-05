Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер нового сериала Райана Мерфи — Ratched ("Сестра Рэтчед"), который стал приквелом к фильму "Пролетая над гнездом кукушки".

Видео опубликовано на YouTube-канале сервиса.

Главную роль – медсестры Милдред Рэтчед – исполнила Сара Полсон. В сериале также снялись Синтия Никсон, Джуди Дэвис, Шэрон Стоун, Финн Уиттрок и Чарли Карвер.

Действие сериала разворачивается в 1947 году. По сюжету Милдред отправится в Северную Калифорнию, где планирует устроиться на работу в ведущей психиатрической лечебнице. Выясняется, что там над людьми проводят странные эксперименты. Имея секретную миссию, Милдред проявляет себя как хорошая медсестра, благодаря чему ей удается завоевать авторитет. Но в ее душе будет происходить что-то темное.