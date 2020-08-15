Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер триллера "Дьявол навсегда" ("The Devil All the Time"), главные роли в котором сыграют Том Холланд и Роберт Паттинсон.

Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

Фильм должен выйти в прокат 16 сентября текущего года.

Сюжет картины основан на одноименном романе Дональда Рея Поллока, который был опубликован в 2011 году.

События в фильме разворачиваются в американском штате Огайо между концом Второй мировой войны и началом Вьетнамской войны. Фильм расскажет истории разных людей, страдающих от последствий послевоенных травм и преступности.

Режиссером ленты выступил Антонио Кампос, продюсеры — Джейк Джилленхол и Рэндалл Постер. А главные роли исполнили звезды киновселенной Marvel — Том Холланд (Человек-паук) и Себастиан Стэн (Баки), а также Роберт Паттинсон, известный по роли вампира в саге “Сумерки”.

В фильме также снимались Гарри Меллинг, Райли Кио, Хейли Беннетт, Билл Скарсгард, Элайза Сканлен, Миа Васиковска и Джейсон Кларк.