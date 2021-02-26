Об этом сообщает издание Variety.

По информации источников издания, Netflix будет сотрудничать над проектом с компанией Skydance, которая продюсировала два последних фильма франшизы.

Сериал будут создавать в партнерстве с Production IG, с которой Netflix сотрудничает с 2018 года.

Команда, работающая над аниме-сериалом, убеждена, что “Терминатор” — это культовая научно-фантастическая история, со временем становящаяся лишь актуальнее.

“Новый сериал будет исследовать эту вселенную как никогда раньше. Мы не можем дождаться, когда фанаты откроют для себя эту удивительную новую главу в эпической битве между машинами и людьми”, — отметил Джон Дердериан, вице-президент Netflix по Японии и аниме.

Что известно о франшизе “Терминатор”?

Напомним, по состоянию на 2021 год вышло 6 фильмов о терминаторе с Арнольдом Шварценеггером, который играет автономного робота. Также выпущены сериал, книги, комиксы, игры и тому подобное.

Франшиза повествует о войне человечества против машин и путешествиях во времени. Главными героями этой франшизы являются люди (Сара Коннор, Джон Коннор и Кайл Риз), а также роботы-терминаторы.

Первый “Терминатор” был выпущен в 1984 году и по состоянию на 2020 год занимал 244 позицию в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb. Режиссером лент выступил Джеймс Кэмерон.

В 1991 году вышла лента “Терминатор 2: Судный день”, это сиквел к оригинальному фильму. Следом в 2003 вышел сиквел уже к фильму 1991 года, над которым работала другая команда, но главную роль сыграл также Шварценеггер.

2008 года по мотивам первого фильма снят телесериал “Терминатор: Хроники Сары Коннор”. Его сюжетом является альтернативное продолжение второй части.

В 2009 году вышел “Терминатор: Да придет спаситель”, в котором главным действующим лицом стал Джон Коннор.

Лента 2015 года “Терминатор: Генезис” точно воспроизводила сцены первого фильма, но описывала альтернативный ход событий.

Последний фильм — “Терминатор: Темные судьбы” — вышел в 2019 году. Фильм игнорирует события “Восстание машин”, “Да придет спаситель” и “Генезис”. События в нем начинаются в 1998 году, через три года после окончания событий фильма “Судный день”.

Франшиза “Терминатор” оказалась безумно успешной и ленты вместе собрали в мировом прокате более 2 миллиардов долларов.