Об этом сообщает Deadline.

Озвучить Пиноккио доверили Грегори Манну, сверчка – Юэну МакГрегор, а Джепетто подарит свой голос Дэвид Брэдли.

Кроме того, в озвучании мультфильма заняты Тильда Суинтон, Кристоф Вальц, Кейт Бланшетт, Рон Перлман, Финн Вулфард, Джон Туртурро, Тим Блейк Нельсон и Берн Горман.

Сюжет основан на итальянской сказке об ожившем мальчике, сделанном из полена. Но фильм Гильермо дель Торо не будет похож на диснеевскую версию “Пиноккио”, режиссер рассказал, что в ленте будет много политики – действие фильма будет происходить в 30-е годы в фашистской Италии Муссолини.

Премьера фильма состоится в 2021 году на Netflix.