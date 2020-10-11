Сервис Netflix показал первый тизер фильма "Манк" режиссера Дэвида Финчера ("Бойцовский клуб"). Для Финчера это будет первый за шесть лет фильм.

Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.

Черно-белый фильм рассказывает о сценаристе Германе Я. Манкевиче, который был популярным в эпоху раннего Голливуда.

Действие ленты разворачивается в 1930-х годах. По сюжету автор прилагать усилия вовремя завершить сценарий культового оскароносного фильма “Гражданин Кейн” режиссера Орсона Уэллса. Черно-белая биографическая лента проследит отношения Манкевич с режиссером “Кейна” Орсоном Уэллсом, братом Джозефом и индустрией в целом.

Главную роль в картине сценариста Германа Манкевича сыграл Гэри Олдман. Кроме Олдмана, в ленте снимались Аманда Сайфрид (актриса Мэрион Дэвис), Лили Коллинз (секретарша Манка, Рита), Том Пэлфри (Джозеф Манкевич), Том Берк (Орсон Уэллс), Чарльз Дэнс (медиамагнат Чарльз Рэндольф Херст).

Сценарий “Манка” в 1990-х написал отец постановщика Джек Финчер, однако до начала производства дожить так и не успел.

Фильм выйдет в кинотеатрах в ноябре и будет доступен на поточной платформе Netflix с 4 декабря. Это первый фильм Финчера после релиза фильма “Потерянная” 2014 года.