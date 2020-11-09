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Netflix приостановил съемки второго сезона сериала «Ведьмак»

Производство сериала «Ведьмак» временно остановлено из-за выявления нескольких случаев заражения COVID-19 среди членов съемочной команды.

Понедельник, 9 ноября 2020, 00:53

Об этом сообщает Deadline.

Положительные тесты на коронавирус были получены у четырех членов съемочной группы. Их изолировали от остальной команды.

После проведения дополнительных тестов в Netflix примут решение о возобновлении производства.

Первый сезон телесериала “Ведьмак” по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. Премьера второго сезона ожидается в начале 2021 года.

Новый сезон будет называться не просто “Ведьмак-2” – он должен получить подзаголовок “Таинственные монстры”.

Премьера сезона, в котором главный герой столкнется с таинственными монстрами, запланирована на 2021.

Как известно, первый сезон “Ведьмака” вышел на Netflix в декабре прошлого года. Главный его герой Геральт — охотник за монстрами, подвергшийся в детстве серии мутаций.

“Ведьмак” стал одним из самых популярных сериалов на платформе.

Теги: Відьмак, Коронавирус, Netflix

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