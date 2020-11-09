Netflix приостановил съемки второго сезона сериала «Ведьмак»

Об этом сообщает Deadline.
Положительные тесты на коронавирус были получены у четырех членов съемочной группы. Их изолировали от остальной команды.
После проведения дополнительных тестов в Netflix примут решение о возобновлении производства.
Первый сезон телесериала “Ведьмак” по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. Премьера второго сезона ожидается в начале 2021 года.
Новый сезон будет называться не просто “Ведьмак-2” – он должен получить подзаголовок “Таинственные монстры”.
Премьера сезона, в котором главный герой столкнется с таинственными монстрами, запланирована на 2021.
Как известно, первый сезон “Ведьмака” вышел на Netflix в декабре прошлого года. Главный его герой Геральт — охотник за монстрами, подвергшийся в детстве серии мутаций.
“Ведьмак” стал одним из самых популярных сериалов на платформе.
- Ранее шоураннер сериала “Ведьмак” Лорен Хиссрич рассказала о новом сезоне проекта, в котором появятся ЛГБТ-персонажи.