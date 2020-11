Об этом сообщили в Twitter-аккаунте сервиса.

Романтическая комедия “Эмили в Париже“ – это проект американского сценариста и продюсера Даррена Стара. В центре сюжета — Эмили Купер (Лили Коллинз), которая переехала из Чикаго в Париж на работу в маркетинговое фешн-агенство Savoir.

Новость о продлении сериала Netflix решил преподнести необычным образом. Сервис опубликовал вымышленное письмо, которое якобы французская начальница Эмили – Сильви Грато адресовала ее американскому боссу Мадлен Уиллер.

“С прискорбием сообщаем вам, что Эмили Купер необходимо остаться в Париже еще на некоторое время. Несмотря на ее чересчур самоуверенное поведение и отсутствие большого опыта в маркетинге люксовых товаров, она, тем не менее, очаровала некоторых наших клиентов, которых сложно удивить, сделав это за короткий промежуток времени в Savoir”, – говорится в нем.

Deux is always better than un. Emily in Paris will return for Season 2! pic.twitter.com/XUVYuTvI4U

— Netflix Malaysia (@NetflixMY) November 11, 2020