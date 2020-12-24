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Netflix убрал из американского каталога все фильмы с Джонни Деппом

Стриминговий сервис Netflix убрал из своего американского каталога все фильмы, в съемках которых принимал участие Джонни Депп.

Четверг, 24 декабря 2020, 18:35

Об этом сообщает The Geek Buzz.

По данным издания, этот шаг связан с решением Верховного суда США в пользу бывшей Джонни Деппа Эмбер Херд и таблоида The Sun, который обвинил голливудского актера в том, что он бил свою жену.

Никаких официальных заявлений по этому поводу сервис не делал. Однако фильмы с Джонни Деппом остаются доступными за пределами США.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма “Ромовый дневник”. Об их отношениях стало известно в 2012 году.

В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.

  • 8 июля в Лондоне состоялось первое судебное заседание по делу голливудского актера Джонни Деппа, который, как утверждает его экс-супруга Эмбер Херд, избивал ее.
  • Голливудский актер Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против Эмбер Херд и британского таблоида The Sun. Джонни Депп проиграл суд относительно публикации, в которой британский таблоид написал, что он бил свою бывшую жену актрису Эмбер Херд. Судья объявил, что The Sun доказало, что сказанное в статье по сути соответствует истине.
  • В начале 2021 года голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд встретятся в суде. Отмечается, что бывшая Деппа имеет доказательства его супружеских измен с известными актрисами. В частности, речь идет об Анджелине Джоли, Кире Найтли, Марион Котияр и других знаменитостях.
Теги: Ембер Херд, Netflix, Джонни Депп

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