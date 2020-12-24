Netflix убрал из американского каталога все фильмы с Джонни Деппом

Стриминговий сервис Netflix убрал из своего американского каталога все фильмы, в съемках которых принимал участие Джонни Депп.

Об этом сообщает The Geek Buzz.

По данным издания, этот шаг связан с решением Верховного суда США в пользу бывшей Джонни Деппа Эмбер Херд и таблоида The Sun, который обвинил голливудского актера в том, что он бил свою жену.

Никаких официальных заявлений по этому поводу сервис не делал. Однако фильмы с Джонни Деппом остаются доступными за пределами США.

Apparently Netflix removed all of Johnny Depp’s movies 🤔🤔 pic.twitter.com/12gon1OWR4 — Dashing David (@DashingDavidYT) December 22, 2020