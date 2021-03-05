Об этом сообщается на сайте Netflix.

Известно, что созданием сериала занимается актер и режиссер Ален Шаба, который написал сценарий к “Астерикс и Обеликс: миссия “Клеопатра” и сыграл там роль Цезаря.

Сериал создают на основе оригинального комикса “Астерикс и Великая битва”. По сюжету римляне, которых постоянно смущают Астерикс и его односельчане, устраивают бойню с галльскими вождями и похищают друида вместе с его волшебным зельем.

“Я канадец французского происхождения, и, как и большинство франкоязычных, я вырос с Астериксом, его закадычным другом Обеликсом и верным товарищем Догматиксом. Я смотрел специальные анимационные ролики с религиозной фанатичностью читал книги. Если бы вы сказали мне в 8 лет, что однажды я помогу оживить этих персонажей … Я бы вам не поверил!”, – поделился директор анимационного департамента Netflix Доминик Базе.

Анимационный сериал об Астериксе и Обеликсе ждут во всем мире. Больше всего фанов этих героев насчитывается во Франции, Италии, Германии и Канаде. Базе отметил, что популярность этих героев в том, что их история подходит для зрителей любого возраста и национальности.

Премьера сериала состоится в 2023 году.