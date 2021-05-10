Компанії Netflix та Amazon оголосили бойкот Голлівудській асоціації іноземної преси (HFPA), яка організовує "Золотий глобус", у зв'язку з системними проблемами, пов'язаними з інклюзивністю.

Про це повідомляють видання Deadline та The Hollywood Reporter.

Так, Netflix та Amazon заявили, що не будуть співпрацювати з Асоціацією іноземної преси Голлівуду (англ. Hollywood Foreign Press Association, HFPA), яка є засновником та співпродюсером американської щорічної кінопремії “Золотий глобус”. Причиною стала системна проблема, пов’язана із відсутністю інклюзивності та різноманітності. Зокрема, серед 86 членів асоціації немає жодної темношкірої людини.

6 травня HFPA проголосували за реорганізацію, спрямовану урізноманітнення. Рішення підтримали 75 з 86 її членів. Відповідно, до кінця 2021 року до складу асоціації пообіцяли ввести не менше 20 нових членів, зробивши акцент на темношкірих представниках, а впродовж 1,5 років — збільшити їхню загальну кількість до 50%.

Позиція Netflix

Генеральний директор Netflix Тед Сарандос заявив, що очікує від HFPA визнання наявних проблем та надання чіткої дорожньої карти задля впровадження змін.

Він назвав голосування 6 травня важливим, але переконаний, що це не дасть бажаного результату.

“Ми не віримо, що ці пропоновані нові політики — особливо щодо розміру та швидкості росту членства — розв’яжуть системні проблеми різноманітності та інтеграції HFPA або відсутності чітких стандартів того, як мають працювати її члени. Тому ми припиняємо будь-яку сумісну діяльність з організацією допоки не будуть внесені нагальні зміни”, — пише Сарандос. “Netflix і багато талантів і авторів, з якими ми працюємо, не можуть ігнорувати колективну нездатність HFPA розв’язувати важливі проблеми терміново і суворо”, — додає він.

Netflix виступила за те, щоб HFPA прийняла певний набір правил сезону нагороджень і чіткий етичний кодекс.

Позиція Amazon

В Amazon підтримали прагнення колег. Компанія теж вимагає від асоціації значних змін, пов’язаних з демографічними та етичними правилами.

“Ми не працювали з HFPA відтоді, як ці питання були вперше порушені, і, як і решта галузі, ми очікуємо щирого і значного рішення, перш ніж рухатися далі”, — заявила голова Amazon Studios Дженніфер Салком.

Реакція HFPA

У відповідь на це теперішній президент HFPA Алі Сар запропонував представникам стрімерів особисту зустріч з метою обговорення вже наявних напрацювань.