Про це повідомляють видання Deadline та The Hollywood Reporter.
Так, Netflix та Amazon заявили, що не будуть співпрацювати з Асоціацією іноземної преси Голлівуду (англ. Hollywood Foreign Press Association, HFPA), яка є засновником та співпродюсером американської щорічної кінопремії “Золотий глобус”. Причиною стала системна проблема, пов’язана із відсутністю інклюзивності та різноманітності. Зокрема, серед 86 членів асоціації немає жодної темношкірої людини.
6 травня HFPA проголосували за реорганізацію, спрямовану урізноманітнення. Рішення підтримали 75 з 86 її членів. Відповідно, до кінця 2021 року до складу асоціації пообіцяли ввести не менше 20 нових членів, зробивши акцент на темношкірих представниках, а впродовж 1,5 років — збільшити їхню загальну кількість до 50%.
Позиція Netflix
Генеральний директор Netflix Тед Сарандос заявив, що очікує від HFPA визнання наявних проблем та надання чіткої дорожньої карти задля впровадження змін.
Він назвав голосування 6 травня важливим, але переконаний, що це не дасть бажаного результату.
“Ми не віримо, що ці пропоновані нові політики — особливо щодо розміру та швидкості росту членства — розв’яжуть системні проблеми різноманітності та інтеграції HFPA або відсутності чітких стандартів того, як мають працювати її члени. Тому ми припиняємо будь-яку сумісну діяльність з організацією допоки не будуть внесені нагальні зміни”, — пише Сарандос.
“Netflix і багато талантів і авторів, з якими ми працюємо, не можуть ігнорувати колективну нездатність HFPA розв’язувати важливі проблеми терміново і суворо”, — додає він.
Netflix виступила за те, щоб HFPA прийняла певний набір правил сезону нагороджень і чіткий етичний кодекс.
Позиція Amazon
В Amazon підтримали прагнення колег. Компанія теж вимагає від асоціації значних змін, пов’язаних з демографічними та етичними правилами.
“Ми не працювали з HFPA відтоді, як ці питання були вперше порушені, і, як і решта галузі, ми очікуємо щирого і значного рішення, перш ніж рухатися далі”, — заявила голова Amazon Studios Дженніфер Салком.
Реакція HFPA
У відповідь на це теперішній президент HFPA Алі Сар запропонував представникам стрімерів особисту зустріч з метою обговорення вже наявних напрацювань.
“Ми чуємо вашу стурбованість з приводу змін, які необхідно внести в нашу асоціацію, і хочемо запевнити вас, що ми старанно працюємо над усіма з них”, — каже Алі Сар.
“Відкритий діалог допоможе нам розв’язати ці проблеми якомога швидше”, — запевняє президент HFPA.
- Нагадаємо, президента Голівудської асоціації закордонної преси Філіпа Берка (Philip Berk) звільнили з посади після того, як він розіслав лист з критикою антирасистського руху Black Lives Matter.
- Але питання расизму — не єдина проблема HFPA. Американська акторка Скарлетт Йоганссон виступила проти організатора премії “Золотий глобус” через сексистські запитання на пресконференціях.