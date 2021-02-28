Об этом пишет Engadget.
Netflix опубликовал результаты исследования инклюзивности своих фильмов и сериалов, выпущенных за 2018 и 2019 годы. Оно было проведено USC Annenberg Inclusion Initiative по запросу компании и показало, что, хотя шоу и продвинулись в направлении инклюзивности, еще есть существенные недочеты.
Так, 54,5% сериалов у студии в качестве главных героев представляют именно женщин. Также женщины составляют 29,8% создателей проектов Netflix. В общем по индустрии этот показатель равен 23,5%. А среди постановщиков не белые женщины составляют всего 6,2%.
Кроме того, согласно отчету, расовое/этническое представительство варьируется в зависимости от группы, а ЛГБТК+ люди и люди с ограниченными возможностями встречаются редко.
Чтобы внести улучшения, компания создала Фонд равных творческих возможностей (Creative Equity), в который инвестирует 100 миллионов долларов на ближайшие пять лет. Он займется тем, чтобы предоставить право на присутствие в массовой культуре тем дискриминируемым группам, которые до этого там игнорировали.
Фонд также займется созданием “индивидуальных программ” Netflix, которые помогут выявлять, обучать и обеспечивать работой перспективных талантливых людей во всем мире.
- Ранее сообщалось, что компания Netflix стала партнером Skydance в создании аниме-сериала о Терминаторе.