Американская компания Netflix создала фонд в размере $100 миллионов для развития инклюзивности своих проектов.

Об этом пишет Engadget.

Netflix опубликовал результаты исследования инклюзивности своих фильмов и сериалов, выпущенных за 2018 и 2019 годы. Оно было проведено USC Annenberg Inclusion Initiative по запросу компании и показало, что, хотя шоу и продвинулись в направлении инклюзивности, еще есть существенные недочеты.

Так, 54,5% сериалов у студии в качестве главных героев представляют именно женщин. Также женщины составляют 29,8% создателей проектов Netflix. В общем по индустрии этот показатель равен 23,5%. А среди постановщиков не белые женщины составляют всего 6,2%.

Кроме того, согласно отчету, расовое/этническое представительство варьируется в зависимости от группы, а ЛГБТК+ люди и люди с ограниченными возможностями встречаются редко.

Чтобы внести улучшения, компания создала Фонд равных творческих возможностей (Creative Equity), в который инвестирует 100 миллионов долларов на ближайшие пять лет. Он займется тем, чтобы предоставить право на присутствие в массовой культуре тем дискриминируемым группам, которые до этого там игнорировали.

Фонд также займется созданием “индивидуальных программ” Netflix, которые помогут выявлять, обучать и обеспечивать работой перспективных талантливых людей во всем мире.