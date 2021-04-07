Об этом сообщает ведущий американский еженедельник Variety.

В частности, Netflix выкупил права на документальный сериал за $30 миллионов, хотя человек, знакомый с этим вопросом, сказал изданию, что это неточная цифра.

Сериал будет включать в себя ранее не публиковавшиеся кадры Уэста и будет охватывать его карьеру в музыке и моде, его неудавшуюся президентскую гонку в 2020 году и смерть его матери, Донды Уэст.

Многосерийный документальный сериал, у которого еще нет названия, создан режиссерским дуэтом Coodie & Chike, который уже работал в Уэстом.

Ожидается, что проект Netflix будет выпущен в этом году.

Напомним, что телезвезда и модель Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом.