Об этом сообщает ведущий американский еженедельник Variety.
В частности, Netflix выкупил права на документальный сериал за $30 миллионов, хотя человек, знакомый с этим вопросом, сказал изданию, что это неточная цифра.
Сериал будет включать в себя ранее не публиковавшиеся кадры Уэста и будет охватывать его карьеру в музыке и моде, его неудавшуюся президентскую гонку в 2020 году и смерть его матери, Донды Уэст.
Многосерийный документальный сериал, у которого еще нет названия, создан режиссерским дуэтом Coodie & Chike, который уже работал в Уэстом.
Ожидается, что проект Netflix будет выпущен в этом году.
Напомним, что телезвезда и модель Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом.
- Ким Кардашьян после нервного срыва ее супруга и кандидата в президенты США Канье Уэста рассказала, что он страдает от биполярного расстройства.
- Также сообщалось, что рэпер Канье Уэст публично извинился перед своей женой Ким Кардашьян.