Об этом сообщает портал Nintendo.

Сериал будет состоять из шести эпизодов. В них пойдет речь об играх конца XX века и о том, как авторы известных франшиз пришли в гейм-разработку. На данный момент известно, что сериал расскажет об играх Nintendo, Sega, Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog, Pac-Man и Doom.

Премьера состоится 19 августа в онлайн-кинотеатре.