Netflix випустить сиквел «Еноли Холмс»

Про це повідомляють видання The Verge і Deadline.

Сюжет сиквела поки не розкривається. Також невідома дата його прем’єри.

При цьому, багато ключових актори повернуться до своїх ролей. Зокрема, Міллі Боббі Браун і Генрі Кавілл знову зіграють Енолу і Шерлока відповідно.

Режисером фільму виступить Гаррі Бредбері, а Джек Торн, який написав сценарій до першого фільму, буде працювати і над сиквелом.

“Я не можу дочекатися, щоб знову співпрацювати з моєю родиною Еноли Холмс! Енола займає особливе місце в моєму серці – вона сильна, безстрашна, розумна і хоробра. Я з нетерпінням чекаю, коли фанати побачать, як продовжується її шлях!”- зазначила Боббі Браун.

The sequel is afoot!

The adventure continues as Millie Bobby Brown & Henry Cavill return to the world of ENOLA HOLMES, reteaming with director Harry Bradbeer & writer Jack Thorne on a second film based on Nancy Springer’s book series about Sherlock Holmes’ brilliant sister. 🔎 pic.twitter.com/7tsr1fbej2

— NetflixFilm (@NetflixFilm) May 13, 2021