Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на «Оскар» за роль в «Черном дне Ма Рейни»

Стриминговая платформа Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар" за роль в драме "Черное дно Ма Рейни".

Об этом пишет Variety.

Лента “Черное дно Ма Рейни” является экранизацией пьесы знаменитого драматурга и обладателя Пулитцеровской премии Августа Уилсона.

Действие картины разворачивается в Чикаго 1927 года. Боузман сыграл в ленте молодого и амбициозного трубача Ма Ливи, который стремится оставить свой след в музыкальной индустрии.

За номинацию “Оскара“ за лучшую женскую роль также поборется актриса Виола Девис, которая исполнила главную роль в фильме. Остальные актеры, в том числе Глинн Турман, Колман Доминго, Майкл Поттс и Тейлор Пейдж, будут номинироваться во второстепенных категориях.

Премьера “Черного дна Ма Рейни” состоится на Netflix 18 декабря.