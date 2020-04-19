Netflix открыл бесплатный доступ к некоторым документальным фильмам и сериалам из серии Netflix Originals.

Видео опубликовано на YouTube-канале.

Стриминговый сервис сделал это, чтобы помочь студентам и преподавателям с обучением в условиях карантина. Также к каждому фильму и сериалу Netflix приложил всевозможные учебные материалы – от презентаций до контактов экспертов.

Сейчас документальные фильмы доступны только на английском языке, но в ближайшее время появятся субтитры на 12 языках: какими именно – не уточняется.

Сейчас на YouTube можно посмотреть такие документальные фильмы:

Abstract: The Art of Design, первый сезон — сериал об искусстве и философии дизайна.

Babies (отдельные серии) — сериал о том, как растут младенцы в первый год своей жизни. Рекомендуется для просмотра с родителями.

Chasing Coral — фильм о наблюдении за коралловыми рифами. Рекомендуется для просмотра с родителями.

Explained — эпизоды сериала, объясняющего самые вещи — от кризиса, связанного с нехваткой воды, до гендерного неравенства.

Knock Down the House — фильм о четырех женщинах, боровшихся за места в Конгрессе США в 2018 году. Рекомендуется для просмотра с родителями.

Our Planet — фильм о природном разнообразии планеты — от джунглей и пустынь до морей и лесов. Рекомендуется для просмотра с родителями.

Period. End of Sentence — короткометражка об индийских женщинах, борющихся против дискриминации. Рекомендуется для просмотра с родителями.

The White Helmets — короткометражка о трёх волонтёрах, помогающих местным жителям в Сирии и Турции. Рекомендуется для просмотра с родителями.

Zion — байопик о Зайоне Кларке, борце из США, родившемся без ног. Рекомендуется для просмотра с родителями.

13th — лента о 13-й поправке в Конституцию США, отменившей рабство.