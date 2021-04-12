Стриминговая платформа Netflix представила новый трейлер криминального триллера "Женщина в окне" ("The Woman in the Window") с Эми Адамс в главной роли.

Видео размещено на YouTube-канале сервиса.

Фильм должен был выйти на Netflix еще в октябре 2019 года, но из-за пандемии премьеру перенесли на май 2020 года. Потом релиз отложили еще на год.

Сюжет фильма основан на одноименном романе Дэниэла Мэллори.

Анна Фокс — детский психолог из Нью-Йорка, которая страдает агорафобией (боязнь открытых пространств) и большую часть времени проводит дома. Однажды Анна случайно видит в окне, как на ее соседку напали с ножом. Женщина обо всем рассказывает полиции, но ей не верят, поэтому она решает докопаться до правды самостоятельно.

Главные роли сыграли Эми Адамс и Джулианна Мур. Кроме того, в фильме снялись Гэри Олдман, Ваятт Расселл, Энтони Маки и Бряан Тайри Генри. Режиссером картины выступил Джо Райт, сценарий написал драматург Трейси Леттс.

Премьера фильма “Женщина в окне” запланирована на 14 мая 2021 года.