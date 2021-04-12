Видео размещено на YouTube-канале сервиса.
Фильм должен был выйти на Netflix еще в октябре 2019 года, но из-за пандемии премьеру перенесли на май 2020 года. Потом релиз отложили еще на год.
Сюжет фильма основан на одноименном романе Дэниэла Мэллори.
Анна Фокс — детский психолог из Нью-Йорка, которая страдает агорафобией (боязнь открытых пространств) и большую часть времени проводит дома. Однажды Анна случайно видит в окне, как на ее соседку напали с ножом. Женщина обо всем рассказывает полиции, но ей не верят, поэтому она решает докопаться до правды самостоятельно.
Главные роли сыграли Эми Адамс и Джулианна Мур. Кроме того, в фильме снялись Гэри Олдман, Ваятт Расселл, Энтони Маки и Бряан Тайри Генри. Режиссером картины выступил Джо Райт, сценарий написал драматург Трейси Леттс.
Премьера фильма “Женщина в окне” запланирована на 14 мая 2021 года.
- Ранее сообщалось, что стриминговий сервис Netflix выпустил полноценный трейлер нового супергеройском сериала “Наследие Юпитера” (Jupiter’s Legacy).