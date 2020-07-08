Об этом сообщает Collider.
Это последняя глава трилогии “Истории Аркадии”. В сериале соединятся миры трилогии, наполненные волшебниками, троллями и инопланетянами.
В новой части волшебник Дукси отправляется в средневековый Камелот.
Главного героя озвучит Колин О’Донохью. Также в сериале присутствуют Лекси Медрано, Чарли Сакстон, Стивен Ян, Дэвид Брэдли, Лена Хеди и Эмиль Хирш.
Мульт-трилогия Гильермо дель Торо стартовала в 2016 году. Первым был сериал “Охотники на троллей”, он удостоился премии “Эмми”. Вторым было шоу “Трое с небес: Истории Аркадии”, оно выходило в 2018 и 2019 годах.
- Ранее сообщалось, что новозеландское правительство разрешило продолжить съемки сериала “Властелин колец”, которые остановили из-за COVID-19.