Мультсериал "Wizards" по сценарию режиссера Гильермо дель Торо седьмого августа выйдет на платформе Netflix.

Об этом сообщает Collider.

Это последняя глава трилогии “Истории Аркадии”. В сериале соединятся миры трилогии, наполненные волшебниками, троллями и инопланетянами.

В новой части волшебник Дукси отправляется в средневековый Камелот.

Главного героя озвучит Колин О’Донохью. Также в сериале присутствуют Лекси Медрано, Чарли Сакстон, Стивен Ян, Дэвид Брэдли, Лена Хеди и Эмиль Хирш.

Мульт-трилогия Гильермо дель Торо стартовала в 2016 году. Первым был сериал “Охотники на троллей”, он удостоился премии “Эмми”. Вторым было шоу “Трое с небес: Истории Аркадии”, оно выходило в 2018 и 2019 годах.