Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Проект анонсировала компания CD Projekt RED, которая разработала игру. Сериал выпустит стриминговый сервис Netflix.
Как сообщается, режиссером грядущего шоу станет японец Хироюки Имаиси, а композитором — Акира Ямаока. Зрителям покажут историю персонажа, который ведет борьбу за выживание в гигантском мегаполисе и однажды вступает в отряд наемников.
Выход десяти эпизодов сериала запланирован в 2022 году.
Ранее стало известно, что выход самой игры был перенесен на 19 ноября текущего года.
Cyberpunk 2077 — одна из самых ожидаемых игр 2020 года, которая является продолжением настольной игры “Киберпанк 2020”. Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви в дистопичном городе Найт-Сити американского штата Калифорния.
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