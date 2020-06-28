По игре Cyberpunk 2077, релиз которой состоится осенью этого года, выйдет аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Проект анонсировала компания CD Projekt RED, которая разработала игру. Сериал выпустит стриминговый сервис Netflix.

Как сообщается, режиссером грядущего шоу станет японец Хироюки Имаиси, а композитором — Акира Ямаока. Зрителям покажут историю персонажа, который ведет борьбу за выживание в гигантском мегаполисе и однажды вступает в отряд наемников.

Выход десяти эпизодов сериала запланирован в 2022 году.

Ранее стало известно, что выход самой игры был перенесен на 19 ноября текущего года.

Cyberpunk 2077 — одна из самых ожидаемых игр 2020 года, которая является продолжением настольной игры “Киберпанк 2020”. Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви в дистопичном городе Найт-Сити американского штата Калифорния.