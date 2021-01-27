На стриминговому сервисе Netflix появился 8-серийный документальный фильм о работе шпионов и разведки "Шпионское ремесло/Spycraft".

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, в сериале рассказывают о технике и методах спецслужб на примере реальных историй. Среди главных героев стали лидеры ОУН Степан Бандера и Лев Ребет и бывший президент Украины Виктор Ющенко.

Сериал уже доступен к просмотру на Netflix. Трейлер появился на видеохостинге YouTube.

Отметим, что Бандере, Ребету и Ющенко создатели сериала посвятили вторую серию под названием “Смертельные яды”. В этой серии рассказывается, как химики и инженеры КГБ разработали пистолет с ядовитым газом. Именно это изобретение использовал агент Богдан Сташинский 12 октября 1957 года в Мюнхене, когда был убит Лев Ребет. С помощью усовершенствованной версии такого пистолета Сташинский впоследствии убил Степана Бандеру.

После убийств киллер скрывался, но в октябре 1962 года предстал перед судом в городе Карлсруэ, где признался в обоих преступлениях.

В этой же серии рассказывают историю отравлении третьего украинского президента Виктора Ющенко.

Сейчас сериал озвучили на английском, турецком и польском языках. Однако уже доступны субтитры на русском языке.