Об этом сообщает портал Deadline.

Работа над сериалом должна была стартовать летом 2020 года, шоу должны были снимать Netflix и Constantine Film.

Когда теперь начнутся съемки — неизвестно.

Председатель совета директоров Constantin Film и исполнительный продюсер большинства проектов Мартин Московиц сообщил, что компания вынуждена была прекратить съемки сразу 30 сериалов, преимущественно в Германии, Чехии и Румынии.

Дело в том, что из-за вспышки коронавируса в большинстве стран ввели карантин или чрезвычайное положение. В результате штаб-квартира Constantin Film и большинство офисов в разных частях света были закрыты. Например, Мартин Московиц отметил, что в центральном сейчас находится всего несколько человек – из тех, которые обязательно должны присутствовать на рабочем месте. Остальные сотрудники работают удаленно.

Первую игру серии Resident Evil в жанре survival-horror (ужастик с элементами выживания) компания Capcom выпустила в 1996 году.