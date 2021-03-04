Об этом пишет The Verge.
Функция под названием Fast Laughs пока работает только на операционной системе iOS и выглядит как отдельная вкладка в приложении Netflix.
В Fast Laughs попадают короткие фрагменты комедий, ситкомов или выступлений стендап-комиков, которые длятся от 15 до 45 секунд.
Если ролик понравился, пользователь может сохранить название оригинального видео, чтобы посмотреть его позже. Также ролики можно оценивать и постить в социальных сетях, но нельзя комментировать.
Отмечается, что создание Fast Laughs нацелено на борьбу за пользователей с сервисом коротких видео TikTok.
- Ранее сообщалось, что популярная социальная сеть Instagram тестирует вертикальное перелистывание Stories. Такая же функция доступна в TikTok.