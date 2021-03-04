Стриминговый сервис Netflix запустил собственную версию TikTok, в которой можно смотреть забавные ролики из фильмов и сериалов.

Об этом пишет The Verge.

Функция под названием Fast Laughs пока работает только на операционной системе iOS и выглядит как отдельная вкладка в приложении Netflix.

В Fast Laughs попадают короткие фрагменты комедий, ситкомов или выступлений стендап-комиков, которые длятся от 15 до 45 секунд.

Если ролик понравился, пользователь может сохранить название оригинального видео, чтобы посмотреть его позже. Также ролики можно оценивать и постить в социальных сетях, но нельзя комментировать.

Отмечается, что создание Fast Laughs нацелено на борьбу за пользователей с сервисом коротких видео TikTok.