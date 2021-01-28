Об этом сообщает Deadline.

Оба шоу разработает студия Legendary.

Шоураннерами проектов выступят Таша Хуо, которая будет трудится над историей про искательницу приключений, и Брайан Даффилд, который займется лентой о Кинг-Конге.

Мультсериал о Ларе Крофт будет основан на видеоиграх, в частности, на трилогии от Crystal Dynamics, которая завершилась в 2018 году.

Второе шоу под названием “Остров черепа” – о Конге – расскажет о приключениях потерпевших кораблекрушение персонажей, которые пытаются сбежать из таинственного опасного титульного острова.

Сроки производства обоих проектов пока не раскрываются.

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