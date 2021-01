Об этом сообщает Deadline.

Оба шоу разработает студия Legendary.

Шоураннерами проектов выступят Таша Хуо, которая будет трудится над историей про искательницу приключений, и Брайан Даффилд, который займется лентой о Кинг-Конге.

Мультсериал о Ларе Крофт будет основан на видеоиграх, в частности, на трилогии от Crystal Dynamics, которая завершилась в 2018 году.

Второе шоу под названием “Остров черепа” – о Конге – расскажет о приключениях потерпевших кораблекрушение персонажей, которые пытаются сбежать из таинственного опасного титульного острова.

Сроки производства обоих проектов пока не раскрываются.

The most iconic heroine in video games is jumping to animation! Tomb Raider is a new anime series from @Legendary following Lara Croft after the events of the video-game reboot trilogy.

