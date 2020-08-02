Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Кресло режиссера займет Роб Леттеррман (“Детектив Пикачу”, “Страшилки” и “Монстры против пришельцев”).
Отмечается, что лента будет сочетать реальные съемки с анимацией. Производством ленты также будет заниматься студия Ubisoft Film & Television.
Релиз оригинальной “Beyond Good & Evil” состоялся еще в 2003 году. По сюжету игры, 20-летняя фотожурналистка Джейд, которая является главной героиней, раскрывает заговор инопланетных захватчиков.
- Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix анонсировал выход сериала “The Witcher: Blood Origin” (“Ведьмак: Происхождение крови”). Это будет приквел фэнтезийного сериала “Ведьмак” (“The Witcher”), который вышел в 2019 году.