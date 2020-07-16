Netflix снимет фильм, посвященный мореплавательнице Джессике Уотсон

Об этом пишет Variety.

В 2009 году Уотсон в одиночку совершила кругосветный тур под парусом и стала самой молодой мореплавательницей. Она находилась в море в течение 210 дней и вернулась в Сидней всего за три дня до своего 17-летия.

“Это большая честь, что Netflix расскажет мою историю. Я надеюсь, что фильм вдохновит людей по всему миру попробовать себя в парусном спорте и также следовать вперед за приключениями”, — прокомментировала мореплавательница.

Режиссером картины выступит Сара Спиллейн, а сценарий напишет Кэти Рэндалл.