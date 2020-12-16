Об этом сообщает Variety.
Режиссерское кресло проекта занял Эдвард Бергер ( “Джек”, “Вся моя любовь”), главную роль исполнит Даниэль Брюль ( “Бесславные ублюдки”, “Первый мститель”).
Съемки начнутся в Германии в марте 2021.
Роман “На западном фронте без перемен” был впервые опубликован в 1929 году, он рассказывает о событиях Первой мировой войны. Впервые книга была экранизирована в 1930 году Льюисом Милстоуном вскоре после ее публикации, знаменито выиграв в 1930 году премию Оскар за лучшую картину и лучшую режиссуру.
В 1979 году состоялся телевизионный фильм Дельберта Манна, который получил “Золотой глобус”.
- Студия Warner Bros. объявила новые даты выхода экранизации игры Mortal Kombat “Смертельная битва” и нового фильма “Том и Джерри”.