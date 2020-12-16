Об этом сообщает Variety.

Режиссерское кресло проекта занял Эдвард Бергер ( “Джек”, “Вся моя любовь”), главную роль исполнит Даниэль Брюль ( “Бесславные ублюдки”, “Первый мститель”).

Съемки начнутся в Германии в марте 2021.

Роман “На западном фронте без перемен” был впервые опубликован в 1929 году, он рассказывает о событиях Первой мировой войны. Впервые книга была экранизирована в 1930 году Льюисом Милстоуном вскоре после ее публикации, знаменито выиграв в 1930 году премию Оскар за лучшую картину и лучшую режиссуру.

В 1979 году состоялся телевизионный фильм Дельберта Манна, который получил “Золотой глобус”.