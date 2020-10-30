Дэвид и Виктория Бекхэм заключили контракт с стриминговим сервисом Netflix более чем 20 млн долларов.

Об этом сообщает издание The Sun.

Известно, что супруги согласились на съемки документального мини-сериала, в котором поделятся горячими подробностями своей семейной жизни и эксклюзивными кадрами из личного архива.

Дэвид и Виктория расскажут о своих отношениях с первой встречи до настоящего времени.

Часть документального проекта запланирована в формате реалити, поэтому операторы будут сопровождать пару на публичных мероприятиях.

Инсайдер сообщил, что зрители увидят другую сторону Дэвида, которую он никогда не демонстрировал на публике. Пара позволит использовать эксклюзивные кадры с детства футболиста.

Премьера мини-сериала запланирована на лето 2021 года. Его созданием вместе с командой Netflix займется кинопродакшн Бекхэма Studio 99.