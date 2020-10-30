Об этом сообщает издание The Sun.
Известно, что супруги согласились на съемки документального мини-сериала, в котором поделятся горячими подробностями своей семейной жизни и эксклюзивными кадрами из личного архива.
Дэвид и Виктория расскажут о своих отношениях с первой встречи до настоящего времени.
Часть документального проекта запланирована в формате реалити, поэтому операторы будут сопровождать пару на публичных мероприятиях.
Инсайдер сообщил, что зрители увидят другую сторону Дэвида, которую он никогда не демонстрировал на публике. Пара позволит использовать эксклюзивные кадры с детства футболиста.
Премьера мини-сериала запланирована на лето 2021 года. Его созданием вместе с командой Netflix займется кинопродакшн Бекхэма Studio 99.
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