Американские компании Netflix и Ubisoft снимут сериал по мотивам вселенной видеоигр Assassin’s Creed.

Об этом Netflix сообщает в Twitter.

Продюсерами выступят Джейсон Олтман и Даниэль Крейник из Ubisoft.

Создатели планируют сразу несколько проектов – в том числе и анимационный фэнтези-сериал.

У него пока нет ни названия, ни даты релиза.

Это не первая экранищация знаменитой игры – в 2016 году вышел фильм с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр, но он не получил признания ни публики, ни критиков.