Об этом Netflix сообщает в Twitter.
Продюсерами выступят Джейсон Олтман и Даниэль Крейник из Ubisoft.
Создатели планируют сразу несколько проектов – в том числе и анимационный фэнтези-сериал.
У него пока нет ни названия, ни даты релиза.
Это не первая экранищация знаменитой игры – в 2016 году вышел фильм с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр, но он не получил признания ни публики, ни критиков.
- Ранее стриминговая платформа Netflix опубликовала первый тизер финального сезона сериала “Леденящие душу приключения Сабрины”.