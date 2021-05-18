Один з найстаріших музеїв Європи — флорентійська галерея Уффіці - продав NFT (невзаємозамінний токен) картини Мікеланджело "Мадонна Доні" за $170 тисяч.

Про це повідомляє видання Artnet.

Ім’я покупця не розкривається, але за інформацією італійської газети Corriere della Sera, NFT твори мистецтва придбала мешканка Рима – в подарунок на 60-річчя чоловіка, відомого колекціонера.

Факсиміле (точне відтворення графічного оригіналу) “Мадонни Доні” створила італійська компанія Cinello. Вона отримає половину виторгу від продажу цифрової копії картини.

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Галерея Уффіці вирішила продавати NFT відомих творів, щоб поліпшити своє фінансове становище, яке постраждало на тлі пандемії коронавірусу.

“У перспективі продажу NFT зможуть зробити внесок у фінансування музею, який можна порівняти з доходами від ресторанного бізнесу. Це не зміни напряму з точки зору доходів, це додатковий дохід. Але створення такого ринку – справа не швидка”, – сказав виданню директор галереї Ейке Шмідт.

Музей вже планує виставити на торги цифрові копії “Народження Венери” Боттічеллі, “Мадонни Грандука” Рафаеля Санті, “Вакха” Караваджо і “Венери Урбінської” Тиціана.