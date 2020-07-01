Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

В создании проекта участвует сценарист Джефф Роу, который работал над мультсериалом “Гравити Фолз” (со второго сезона). Сценарий для новой картины напишет Брендан О’Брайен — автор фильма “Соседи” (2014).

В проекте также задействована компания Point Grey Pictures, которую возглавляют Сет Роген, Эван Голдберг и Джеймс Уивер.

Детали сюжета и возможная дата выхода фильма в настоящее время неизвестны.

Черепашки-ниндзя (англ. Teenage Mutant Ninja Turtles, сокр. TMNT, в Европе — Teenage Mutant Hero Turtles, сокр. TMHT) — команда из четырех черепах-мутантов, которых зовут Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло. Они обучаются искусству ниндзюцу со своим сэнсэем, крысой-мутантом Сплинтером, и борются со злом. У них есть свою база, расположенная в канализации Нью-Йорка.

Изначально черепашки-ниндзя были героями комикса, который его создатели, художники Кевин Истмен и Питер Лэрд, задумывали как пародию на другие известные в начале 1980-х комиксы.

Права на черепашек-ниндзя с 1987 по 1989 год принадлежали Истмену и Лэрду. Позднее между Лэрд стал единственным владельцем, в 2009 году компания Nickelodeon выкупила у него права на персонажей.

На данный момент о черепашках-ниндзя уже снято 6 мультсериалов, аниме, и 8 полнометражных фильмов. Последний из них, “Бэтмен против Черепашек-ниндзя”, созданный Warner Bros. Animation, DC Entertainment и Nickelodeon, вышел в 2019 году.