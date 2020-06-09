Популярный исполнитель Дрейк в коллаборации Nike готовят к выпуску новые кроссовки.

Об этом сообщает издание Complex.

Дебют кроссовок назначен на первый квартал 2021 года.

Новость о коллаборации появилась в понедельник в Instagram-аккаунте @zsneakerheadz. Сообщалось, что Nike выпустит Air Force 1 в сотрудничестве с брендом Drake OVO.

Nike также планирует выпустить линию одежды в сотрудничестве с Дрейком весной 2021 года.

Стоит отметить, что канадский рэпер неофициально сотрудничает с Nike с начала 2010-х. В 2013-м Дрейк подписал контракт с подразделением компании — Jordan Brand. Тогда вышло несколько моделей кроссовок, таких как: Air Jordan 4, Air Jordan 10 и Air Jordan 8.

Переглянути цей допис в Instagram OVO Jordan 8 “CALIPARI PACK” Kentucky Blues 🔜 Допис, поширений champagnepapi (@champagnepapi) 10 Кві 2017 р. о 5:33 PDT