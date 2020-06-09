Об этом сообщает издание Complex.
Дебют кроссовок назначен на первый квартал 2021 года.
Новость о коллаборации появилась в понедельник в Instagram-аккаунте @zsneakerheadz. Сообщалось, что Nike выпустит Air Force 1 в сотрудничестве с брендом Drake OVO.
Nike также планирует выпустить линию одежды в сотрудничестве с Дрейком весной 2021 года.
Стоит отметить, что канадский рэпер неофициально сотрудничает с Nike с начала 2010-х. В 2013-м Дрейк подписал контракт с подразделением компании — Jordan Brand. Тогда вышло несколько моделей кроссовок, таких как: Air Jordan 4, Air Jordan 10 и Air Jordan 8.
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- Ранее сообщалось, что модель кроссовок Nike Air Jordan 1 Retro Chicago подорожала на ресейл-платформах более, чем на 50%. Это произошло после выхода документального мини-сериала The Last Dance, посвященного карьере баскетболиста Майкла Джордана.