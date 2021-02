Об этом сообщила пресс-служба компании.

Конструкция Nike Go FlyEase работает благодаря шарниру с двумя положениями фиксации, который позволяет надежно фиксировать обувь в полностью открытом и полностью закрытом состояниях.

Чтобы обуть кроссовки, нужно наступить на “трамплин”, а чтобы снять их, наступить на “подножку” на пятке.

Отмечается, что эта модель подойдет не только спортсменам, но и обычным людям, особенно в условиях пандемии.

Ограниченная партия GO FlyEase для определенных клиентов уже доступна, а в массовую продажу новинка поступит в конце 2021 года. Ориентировочная стоимость кроссовок составит $120.

Nike introduces its first fully handsfree shoe the Go Flyease.

The sneaker giant is looking to take on Crocs w/ the $120 sneaker that is being marketed as an everyday shoe for athletes, busy mothers, and people looking to touch their shoes less during the pandemic. $NKE pic.twitter.com/YdJbQGKs8x

— Jess Golden (@JGolden5) February 1, 2021