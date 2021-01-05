Об этом сообщают #Буквы.

В ноябре бренд анонсировал выпуск двух новых моделей (Air Jordan XI Jubilee и Air Jordan XI Adapt) к 25-летию Air Jordan XI. Jubilee поступили в продажу еще в первой половине декабря, а модель Adapt — только сейчас.

Air Jordan XI Adapt стали первой моделью Jordan, получившей технологию шнуровки Nike Adapt, которая работает через Bluetooth. Благодаря этой технологии владелец кроссовок может с помощью специального приложения настроить процесс автоматического завязывания шнурков и выбрать цвет маленьких огоньков, расположенных на обуви. Компания называет Adapt своей “лучшей технологии”.

Nike продает эти кроссовки по цене 500 долларов, что на сотни меньше, чем первая обувь бренда с автоматической шнуровкой. По состоянию на 4 января Air Jordan XI Adapt нет в наличии, как указано на сайте. Ресейлеры продают с наценкой около 160 долларов, пишет Highsnobiety.