Covid-19 Украина

обновлено 02.08.2020 в 10:02

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01 августа

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Nike выпустил ролик, в котором две части видео почти идеально совпадают

Компания Nike выпустила рекламный ролик, который полностью сделан из архивных видео.

Суббота, 1 августа 2020, 15:25

Об этом сообщает пресс-служба Nike.

Команда монтажеров изучила 4000 спортивных событий, объединив ролики в 36 отрывков, в которых экран всегда разделен на две части.

Каждый кадр видео состоит из двух половин, на которых спортсмены повторяют движения друг друга так, что кажется, будто герой на экране один.

В ролике появились более 50 спортсменов, среди них теннисистка Серена Уильямс, баскетболист Леброн Джеймс и игрок американского футбола Колин Каперник.

“Вы не можете остановить Меган Рапино, Серену Уильямс или Леброна Джеймса. Так же, как вы не можете остановить Наоми Осаку, Криштиану Роналду или Лео Бейкера. Потому что, как спортсмены, мы никогда не одиноки. Спорт объединяет нас. Укрепляет нас. Поддерживает нас в продвижении. Несмотря ни на что мы всегда будем сильнее вместе. Вы не можете остановить спорт. Потому что ты не можешь остановить нас”, – говорится в описании к видео.

  • Ранее компании Nike и Adidas отреагировали на гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе.
Теги: видео, Nike, реклама, ролик

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