Nike випустив колекцію Air Jordan у колаборації з баскетболістом Лукою Дончичем

Бренд спортивного одягу та аксесуарів Nike випустив колекцію кросівок взуття Air Jordan у колаборації із зіркою HBA Лукою Дончичем. Вона отримала назву “Cosmic Deception” (“Космічний обман”).

Про це повідомили на сайті Air Jordan.

У компанії зазначили, що вважають Дончича “майстром обману”, адже суперники не можуть спрогнозувати його дії на полі. Тому у цій колекції вони намагалися відтворити характер гравця.

“Основна ідея полягала в тому, щоб показати, як Лука бачить всі можливі варіанти перед тим, як перейти в атаку. Я використовував підхід з довгою витримкою, щоб передати це. Лука, “майстер обману”, зображений замаскованим. Він майже зливається з навколишнім середовищем”, – заявив художник Planet Rick, який працював над дизайном колекції.

До колекції “Cosmic Deception” входять три моделі взуття: Air Jordan XXXV, Jordan Max-200 та Jordan Slide.

Вона стала доступною 13 травня у Китаї, Європі, Ближньому Сході та Африці. 20 травня колекція з’явиться у Північній Америці.

Дончич вже похвалився новими кросівками. У своєму Instagram баскетболіст продемонстрував нове взуття під час гри.

Довідка. Лука Дончич – професійний словенський баскетболіст. Наразі він грає на позиціях атакувального захисника та легкого форварда. У 2017 році Дончич став чемпіоном Європи в складі збірної Словенії. Наразі грає у HBA за клуб Даллас Маверікс.