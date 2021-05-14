ЗеПорушення

48

Всего нарушений

7

Максимум без нарушений
14:20 Ізраїль націлився на тунелі Сектору Гази, палестинці відповідають авіаударами
Эксклюзив
14:04 В Бабиному Яру відкрили «місце для роздумів»: фото
14:00 У Києві готують масштабне оновлення мосту Метро: вперше з моменту відкриття в 1965 році
13:34 В Індії від удару блискавки загинуло стадо з 18 слонів
13:29 Nike випустив колекцію Air Jordan у колаборації з баскетболістом Лукою Дончичем
13:19 Олена Зеленська зізналася, що читає коментарі в соцмережах: «Щоб розуміти тенденції і які фейки ще живуть»
12:56 Байден публічно зняв маску та оголосив «великий день» для США
11:58 Олена Зеленська про оточення чоловіка: «Іноді бояться договорювати, але це не тепла ванна»
10:56 Музей мадам Тюссо прибрав фігури принца Гаррі та Меган Маркл з королівської експозиції
10:13 Netflix випустить сиквел «Еноли Холмс»
10:00 Світоліна обіграла експершу ракетку світу та вийшла до чвертьфіналу турніру в Римі: відео
09:40 Стало відомо, коли японський мільярдер Юсаку Маедзава полетить на МКС
09:24 В Україні майже не залишилося вакцин Covishield та SKBio для першого COVID-щеплення
07:46 «Євробачення 2021»: солістка гурту Go_A отримала результат COVID-тесту
07:19 Тепло, але дощитиме: якою буде сьогодні погода в Україні
02:27 В США повністю вакцинованим громадянам дозволили не носити маски
01:35 Діджея американського репера звинуватили у вбивстві
01:19 Олена Зеленська розповіла, як впливає на президента
00:59 У генпрокурорки пояснили, чому не висунули Медведчуку підозру у фінансуванні тероризму
00:52 Син Лізи Кудроу називав Дженіфер Еністон матір’ю
00:35 Зеленська заявила, що у Володимира вже немає сил бути лояльним і посміхатись
00:35 Вважає агентом Кремля: Гордон заявив, що судитиметься з Чорновол
00:24 Опра Вінфрі розказала про інтерв’ю, за яке їй соромно

13 мая

23:58 Наче з мультика «У пошуках Немо»: на пляж у Каліфорнії вимило рідкісну глибоководну рибу, – фото
23:43 Принц Гаррі розповів про таємні побачення з Меган Маркл у супермаркеті
23:35 Вода, електротяги та автодрабини: Україна і Франція уклали угоди на 1,3 млрд євро
23:26 З’явився перший тизер спецвипуску «Друзів»
23:00 Зеленський вніс зміни до складу РНБО
22:57 Colonial Pipeline виплатила хакерам майже $5 млн за відновлення роботи, – Вloomberg
22:18 Конор Макгрегор уперше очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за версією Forbes
22:03 Велика Британія відмовила у в’їзді громадянам ЄС, попри правила Brexit
21:40 Єрмак анонсував конкурс на нового голову «Нафтогазу»

Nike випустив колекцію Air Jordan у колаборації з баскетболістом Лукою Дончичем

Бренд спортивного одягу та аксесуарів Nike випустив колекцію кросівок взуття Air Jordan у колаборації із зіркою HBA Лукою Дончичем. Вона отримала назву “Cosmic Deception” (“Космічний обман”).

Пятница, 14 мая 2021, 13:29

Про це повідомили на сайті Air Jordan.

У компанії зазначили, що вважають Дончича “майстром обману”, адже суперники не можуть спрогнозувати його дії на полі. Тому у цій колекції вони намагалися відтворити характер гравця.

“Основна ідея полягала в тому, щоб показати, як Лука бачить всі можливі варіанти перед тим, як перейти в атаку. Я використовував підхід з довгою витримкою, щоб передати це. Лука, “майстер обману”, зображений замаскованим. Він майже зливається з навколишнім середовищем”, – заявив художник Planet Rick, який працював над дизайном колекції.

До колекції “Cosmic Deception” входять три моделі взуття: Air Jordan XXXV, Jordan Max-200 та Jordan Slide.

Вона стала доступною 13 травня у Китаї, Європі, Ближньому Сході та Африці. 20 травня колекція з’явиться у Північній Америці.

Дончич вже похвалився новими кросівками. У своєму Instagram баскетболіст продемонстрував нове взуття під час гри.

Довідка. Лука Дончич – професійний словенський баскетболіст. Наразі він грає на позиціях атакувального захисника та легкого форварда. У 2017 році Дончич став чемпіоном Європи в складі збірної Словенії. Наразі грає у HBA за клуб Даллас Маверікс.

  • Раніше стало відомо, що репер Тревіс Скотт збирається випустити свої нові кросівки Air Jordan 6 “British Khaki”. Говорячи про кросівках, Скотт опублікував тизер нових кросівок, створених у співпраці з Nike – Travis Scott x Air Jordan 6 “British Khaki”. У відеоролику знявся колишній гравець НБА Річард “Ріп” Хемілтон.
Теги: Air Jordan, Лука Дончич, Nike

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook