Фото и видео певица опубликовала на своей странице в Instagram.

До этого поклонники видели только крошечную ножку ребенка.

Певица опубликовала сразу пять снимков со своим малышом и короткий видеоролик. На фото малыш изображен в детских комбинезонах Fendi, Versace, Gucci и Burberry, на ребенке также цепочка с его прозвищем Papa Bear.

Минаж пожелала всем счастливого и благополучного Нового года, а также призналась, каково это – стать матерью.

“Стать мамой – это, безусловно, самая полезная работа, которую я когда-либо выполняла. Посылаю любовь всем матерям-супергероям и объятия всем женщинам, которые были беременны в это трудное время”, – отметила певица.

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Ники Минаж родила своего первенца 30 сентября прошлого года в Лос-Анджелесе (США), его отец – 42-летний Кеннет Петти. Пара не раскрыла имя своего мальчика, но на одном из ток-шоу на радио Минаж поделилась, что они чуть ли не назвали его Ниндзя, но в последнюю минуту Ники передумала.