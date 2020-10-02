Ники Минаж впервые стала мамой

Об этом сообщает PEOPLE.

Ребенок пары появился на свет в среду, 30 сентября, в Лос-Анджелесе. Однако пол и имя ребенка пока держатся в секрете.

О своей беременности Ники объявила в конце июля.

Отметим, что Ники и рэпер Кеннет начали встречаться в декабре 2018 года, а 12 августа 2019-го Минаж рассказала, что они планируют сыграть свадьбу. Спустя месяц после бракосочетания исполнительница заявила о своем уходе со сцены, пояснив, что хочет сосредоточиться на личной жизни.