Covid-19 Украина

обновлено 02.10.2020 в 18:02

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Ники Минаж впервые стала мамой

Популярная рэп-исполнительница Ники Минаж и ее муж Кеннет Петти впервые стали родителями.

Пятница, 2 октября 2020, 19:31

Об этом сообщает PEOPLE.

Ребенок пары появился на свет в среду, 30 сентября, в Лос-Анджелесе. Однако пол и имя ребенка пока держатся в секрете.

О своей беременности Ники объявила в конце июля.

Отметим, что Ники и рэпер Кеннет начали встречаться в декабре 2018 года, а 12 августа 2019-го Минаж рассказала, что они планируют сыграть свадьбу. Спустя месяц после бракосочетания исполнительница заявила о своем уходе со сцены, пояснив, что хочет сосредоточиться на личной жизни.

Теги: ребенок, Нікі Мінаж

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